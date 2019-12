Amadeus: 'Ho scelto i 22 campioni in gara a Sanremo 2020'. L'annuncio il 6 Gennaio

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020 , Amadeus, ha scelto i 22 brani che saranno protagonisti della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, che prenderà il via domani 19 Dicembre.

Amadeus ha affermato che "la playlist dei 22 è pronta", ma ha anche riconosciuto di essere stato costretto, a malincuore, a lasciare fuori almeno dieci brani.

La lista completa dei campioni in gara sarà svelata in via ufficiale il prossimo 6 Gennaio nel corso della puntata speciale de "I Soliti Ignoti" dedicata alla Lotteria Italia.

Il presentatore si è detto felice del fatto che "Sanremo 70 sia entrato nel vivo. Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa. I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro per dare vita ad un'edizione che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica".

Le prime indiscrezioni sui campioni di Sanremo 2020 sono emerse già qualche giorno fa, a fianco di quelle riguardanti le vallette. E' di due giorni fa invece la notizia della presenza di Roberto Benigni, data dallo stesso attore Premio Oscar nel corso della puntata di "Che Tempo Che Fa" in cui ha parlato del film Pinocchio.