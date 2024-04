Amadeus lascia la Rai! Arriva l'annuncio ufficiale al Direttore Generale Giampaolo Rossi

Dopo giorni di indiscrezioni è arrivato il comunicato: Amadeus lascia la Rai. Il conduttore non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto del 2024, con la rete ammiraglia. Ma facciamo il punto della situazione.

Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Direttore Generale Giampaolo Rossi, l’amato conduttore ha ufficializzato la sua volontà di abbandonare le reti Rai: la decisione era nell’aria ormai da settimane. Secondo le voci di corridoio, che stanno diventando più insistenti di ora in ora, Amadeus potrebbe intraprendere un nuovo viaggio professionale su canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. Stando alle indiscrezioni trapelate dall’entourage di Amadeus, l’incontro tra i due sarebbe stato ‘cordiale, tra due Signori’. Una scelta, quindi, di cui Rossi non ha potuto far altro che prendere atto nonostante gli sforzi che la Rai avrebbe fatto per cercare di tenere il conduttore di Sanremo nel proprio team.

Intanto, possiamo aspettarci di vedere Amadeus nell’ultima puntata di Viva Rai 2 di Fiorello il 10 maggio, il tutto confermato dallo stesso showman: “Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico”. Da settimane Fiorello ironizzava sull’addio dell’amico e collega. Quando, però, le voci sul futuro in Rai di Amadeus si sono fatte insistenti, c’è chi si è domandato quale sarebbe stata a quel punto la sorte di Fiorello: “Io non rimango alla Rai, non sono in Rai. Non ho firmato contratti del genere in vita mia. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce con l’ultima. Io finisco il 10 maggio, l’11 maggio potrei anche andare a Teleminkia”. Chi prenderà il posto di Amadeus nella conduzione di Affari Tuoi?

Su Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti di oggi.