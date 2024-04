Amadeus sul Nove: è ufficiale! I programmi che condurrà secondo l'accordo con Discovery

L’ufficialità che aleggiava nell’aria ormai da giorni è arrivata: Amadeus ha firmato con Warner Bros Discovery. Secondo il contratto, il conduttore sarà al timone di diversi programmi sul Nove e non solo! Ecco quello che è emerso.

Un passaggio storico quello di Amadeus: la sua presenza nel palinsesto Rai si è rivelata, con il passare degli anni, la chiave del successo di tutti i programmi che hanno goduto della sua conduzione. La sua decisione di passare sul Nove ha certamente creato un disequilibrio negli studi di Viale Mazzini. Ma quale sarà il ruolo di Amadeus nei palinsesti Discovery?

Proprio oggi, giovedì 18 aprile 2024, Amadeus ha posto la sua firma sul contratto: l’accordo non riguarderebbe solo la conduzione, ma collaborerà attivamente con il senior management di Warner Bros Discovery. Lo scopo è quello di sviluppare dei nuovi format di intrattenimento per le varie piattaforme del gruppo: “Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della Tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano” ha dichiarato Alessandro Araimo, Managing Director di Warner Bros Discovery Sud Europa.

Il suo debutto sul Nove è atteso già dall’autunno 2024: secondo l’accordo condurrà un programma in pre serale e gli sono stati garantiti altri due show in prime time, dunque in prima serata. Il gruppo ha, poi, spiegato che nei prossimi mesi verranno rilasciati ulteriori dettagli sui singoli progetti.

