Amadeus replica agli insulti di Morgan: 'Non gli ho mai promesso nulla'

Il litigio tra Amadeus e Morgan è l'argomento caldo degli ultimi anni, e ci terrà sicuramente compagnia fino alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il presentatore sembra non essere più disposto a farsi offendere dal cantante e così ha deciso finalmente di rompere il silenzio sulla questione.

"Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi".

Amadeus ha poi aggiunto che Morgan ha detto solo molte falsità: "Non gli ho mai promesso un lasciapassare per Sanremo in cambio della sua partecipazione al contest per i giovani. Questa cosa è solo nella sua testa, come quella di lui che avrebbe lavorato gratis, non mi sarei mai permesso".

L'ex frontman dei Bluvertigo ha poi sottolineato la scarsa competenza in ambito musicale del presentatore, e in merito Amadeus ha detto: "Non sono d’accordo. Un direttore artistico deve sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica. Un direttore artistico ha una visione personale del suo Festival e sceglie seguendo i suoi criteri. E comunque non sempre un grande allenatore è stato un grande giocatore. Guarda Mourinho…".

In attesa di scoprire come proseguirà questa diatriba, date un'occhiata alla lista dei big annunciati per Sanremo 2021.