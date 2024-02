Amadeus rifiuta. Lui e Fiorello non ci saranno a Sanremo 2025, chi al loro posto?

L’edizione di Sanremo vinta da Angelina Mango è stata l’ultima di Amadeus e Fiorello. Ormai ci sono pochi dubbi, dal momento che nonostante l’addio del conduttore dei record l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva lasciato aperta una porta.

Subito dopo la fine di Sanremo 2024, l’AD di Rai aveva risposto che è presto per parlare di un Sanremo 2025 senza Amadeus. Il conduttore, a stretto giro di orologio, ha risposto durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera che ha visto proprio Angelina Mango ospite speciale. “Se c'è uno spiraglio per rimanere alla direzione del Festival? Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo già a maggio scorso, ma stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l'Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto” ha affermato Amadeus.

Pietra tombale quindi su un possibile ritorno della coppia Amadeus-Fiorello all’Ariston anche nel 2025, ma ora la patata bollente è tutta tra le mani della Rai che per forza di cose sarà costretta a seguire la strada vincente tracciata da Amadeus, che è riuscito a riavvicinare al Festival i più giovani. I nomi sul taccuino sono tanti, ma sono pochi coloro che sembrano essere all’altezza di Amadeus: la Rai potrebbe andare sull’usato sicuro targato Antonella Clerici o Carlo Conti, ma non è da escludere un ritorno a Sanremo di Paolo Bonolis che in estate si libererà dal contratto con Mediaset. In rialzo secondo i più informati anche le quotazioni di Gerry Scotti, altro nome proveniente dal mondo della radio proprio come Amadeus e molto amato dai giovani. In ribasso invece le possibilità di vedere un giovane come Cattelan o De Martino: il rischio di bruciarli, dopo i record di Amadeus, è concreto e la Rai evidentemente vorrebbe preservarli per il futuro.