Amadeus a Sanremo 2021? Il conduttore prende tempo: 'Ci vuole pazienza'

Sanremo 2020 è stato un successo indiscusso, al punto che in Rai non hanno esitato a definirlo "il Festival del secolo" per gli ascolti che ha fatto registrare, ma la domanda che tutti si fanno ora è: Amadeus tornerà sul palco dell'Ariston nel 2021? Il conduttore ha risposto ai microfoni di RTL 102.5 Non stop news.

Il direttore artistico e volto di Rai 1 ha affermato che "ci vuole pazienza" per prendere una decisione di questo tipo. "In questo momento qualsiasi mia risposta positiva sarebbe dettata dall'entusiasmo e quindi è pericoloso, e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezza ed è altrettanto pericoloso".

Come ampiamente affermato durante la conferenza stampa di chiusura, Amadeus ha confermato che adesso si prenderà qualche giorno di pausa e poi inizierà a riflettere sulla proposta della Rai, che evidentemente gli è stata già recapitata. Una certezza però è data dal fatto che Fiorello non sarà a Sanremo 2021: lo showman e comico siciliano in una Storia Instagram pubblicata lunedì mattina ha ribadito le sue intenzioni di non replicare quanto fatto quest'anno.

Sulle polemiche che hanno accompagnato il Festival 2020, Amadeus ha rivelato che "io ero tranquillo, sereno e non ho mai avuto una reale preoccupazione perchè stavo per fare la cosa che ho sempre sognato per tutta la vita. Già ad agosto avevo le idee chiare. Ho lavorato per questo ed era questo il Sanremo che volevo fare, nonostante le polemiche sterili".