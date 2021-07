Amadeus a Sanremo 2022? Il conduttore conferma: 'ne stiamo parlando'

Amadeus potrebbe restare al timone di Sanremo anche il prossimo anno. Dopo le rinunce iniziali, infatti, il conduttore si è mostrato molto più possibilista ed ha affermato che la via non è completamente chiuso.

Le dichiarazioni, riprese da DavideMaggio, sono arrivate nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma "Arena 60, 70, 80" che Amadeus presenterà il prossimo ottobre in prima serata.

"Quando mi viene chiesto di fare Sanremo è sempre un onore e un prestigio, anche se è per la terza volta. Ma proprio perché do un valore altissimo a Sanremo, penso che il terzo dovrebbe aggiungere qualcosa di più" ha affermato Amadeus, il quale ha ribadito il suo rapporto con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, il vice direttore Fasulo ed in generale con i vertici della TV di Stato che ha definito "la mia casa".

Centrale però sarà il rinnovo dei vertici Rai che avverrà prossimamente e dovrà decidere il da farsi e la linea da adottare. Amadeus ha però svelato a sorpresa che la possibilità di tornare al timone di Sanremo non è da escludere: "stiamo parlando e dialogando, loro mi conoscono e sanno che per me la priorità è che ci siano le condizioni per fare un Sanremo della rinascita".

La Rai già in passato non aveva nascosto il desiderio di vedere nuovamente Amadeus e Fiorello a Sanremo 2022, ma inizialmente Amadeus aveva chiuso le porte.