Amadeus farà Sanremo 2025? La clamorosa indiscrezione subito smentita dalla Rai

Sarà dura, per il Festival di Sanremo, dire addio ad Amadeus: l'amatissimo conduttore ha fatto sì che la kermesse tornasse a splendere di luce propria dopo anni di buio, ragion per cui era ovvio che, anche dopo il suo quinto Festival, qualcuno cominciasse a chiedersi se non fosse il caso di provare a tutti i costi a convincerlo a tornare.

Mentre si parla di Alessandro Cattelan come possibile conduttore di Sanremo 2025, dunque, ecco l'indiscrezione che fa sognare i tanti spettatori che hanno apprezzato le ultime edizioni della gara canora di scena all'Ariston: Amadeus avrebbe raggiunto un accordo con la Rai per condurre il Festival anche l'anno prossimo!

Tutto bellissimo, non fosse che... Non c'è nulla di vero. Dalla Rai, infatti, è immediatamente arrivata la più categorica delle smentite: "Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate" si legge nel glaciale comunicato diffuso dagli Uffici Stampa di Viale Mazzini. Nulla da fare, insomma: il totonomi per il prossimo Festival è destinato a proseguire, ma chissà che già a breve non possano arrivare novità in merito! E voi, chi vorreste per il post-Amadeus? Fatecelo sapere nei commenti!

