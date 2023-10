Amadeus farà anche Sanremo 2025? L'ad di Rai non lo esclude, e Fiorello non smentisce

Qualche mese fa, Amadeus aveva confermato che Sanremo 2024 sarà l’ultimo. Tuttavia, oggi arrivano delle importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato della Rai, Sergio Roberto, che in occasione della presentazione della nuova stagione di “Viva Rai2!” di Fiorello, non l’ha escluso.

Alla domanda di un giornalista del Corriere della Sera, se questo sarà l’ultimo Festival di Amadeus, Roberto ha risposto con un sibillino “chi lo può dire”.

Ovviamente sulla questione è intervenuto anche l’amico Fiorello, che ha co-condotto le prime due edizioni di Sanremo targate Amadeus: “sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo di dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro” ha affermato lo showman, che però ha escluso la possibilità di prendere il testimone dall’amico in quanto “non è il mio mestiere fare Sanremo. Strano che ancora non lo si capisca, non dico che mi offendo ma quasi… Ma mi ci vedete ad annunciare il prossimo cantante con la prossima canzone? Non arriverei al quarto big in gara”.

“Al prossimo Festival di Sanremo sarei dovuto andare soltanto nella serata conclusiva del sabato sera, per prendermi Amadeus, dirgli che è finita e riportarlo a casa… A Sanremo, invece, ci sarò tutti i giorni, in un glass “gemello”… Ma questo non vuol dire che salirò sul palco, sabato a parte” ha continuato Fiorello che sui cantanti in gara ha affermato che vedrebbe bene Calcutta in gara, sebbene il cantante abbia escluso la possibilità.