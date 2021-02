Amadeus stronca le polemiche: 'Mia moglie al Prima Festival? Non l'ho deciso io'

Giovanna Civitillo condurrà il PrimaFestival, il programma che ogni sera anticipa l'arrivo della kermesse canora ma, questo ha destato negli ultimi giorni polemiche. In molti ritengono infatti che questo ruolo le sia stato affidato solo in quanto moglie di Amadeus.

Negli ultimi tempi infatti, Giovanna Civitillo era scomparsa dalle scene televisive e per tale ragione il fatto che le sia stato affidato un programma piuttosto importante ha fatto storcere il naso ai criticoni. Di recente sulla questione è intervenuto lo stesso Amadeus che ha dichiarato di non aver avuto voce in capitolo su questa scelta.

"Mia moglie al Prima Festival? Non ci crederete ma non me ne occupo io. Mi è stato comunicato tre giorni fa che gli sponsor desideravano averla. Giovanna ha una vita indipendente, quando io l'ho conosciuta aveva già lavorato con Frizzi, Bonolis. Io sono contento se Rai pubblicità ha pensato a lei".

Nel corso della conferenza stampa il conduttore smentisce anche quelle voci che lo volevano lontano da Sanremo: "Non ho mai pensato di mollare per il rispetto che ho nei confronti delle persone che lavorano con me. Sto lavorando da maggio, non avrei mai potuto lasciare". E sul momento difficile di teatri e cinema dice: "Se non avere pubblico serve per far riaprire teatri e cinema sono felice di aiutarli".

Questa 71esima edizione di Sanremo si preannuncia ricchissima di ospiti italiani e di certo, tra questi, un posto d'onore sarà riservato ad Ornella Vanoni.