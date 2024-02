Amadeus, Will Sharpe sarà Mozart nella nuova serie tv di Sky

Wolfgang Amadeus Mozart su Sky adesso ha un volto. Will Sharpe, star di The White Lotus, sarà il protagonista nella nuova serie televisiva dal titolo Amadeus, creata da Joe Barton, che propone una versione della vita del compositore. Sharpe si unirà al progetto prodotto da Two Cities Television in associazione con Sky Studios.

Amadeus è l'adattamento della pièce teatrale di Peter Shaffer, che racconta le vicende del giovane venticinquenne Wolfgang Amadeus Mozart nella Vienna del diciottesimo secolo. Rimasto disoccupato e senza la gestione del padre, Amadeus trova conforto in una giovane cantante che diventerà sua moglie, Costanze Weber Mozart. Le sue interazioni lo aiutano ad entrare in contatto con il compositore Antonio Salieri, mettendo tutti e tre su binari in collisione e cambiando per sempre le loro vite. Will Sharpe ha diretto Landscapers e ora torna sul piccolo schermo davanti alla macchina da presa.



In base a quanto diffuso da Sky, Amadeus sarà una versione 'fresca, intima e irriverente, e a volte sembrerà essere nelle mani dei personaggi stessi'. Gli altri membri del cast di Amadeus verranno annunciati a breve, dato che la produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024.

Joe Barton ha scritto di recente The Union con Mark Wahlberg per Netflix e Black Doves con Keira Knightley.



Will Sharpe è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli sul piccolo schermo. Oltre a The White Lotus ha partecipato a serie come Casualty, Sirens, Sherlock e Babylon.

Non perdetevi la nostra recensione di Ambulance di Michael Bay, nel quale Sharpe interpreta un ex marine.