Amanda Holden commenta il finale di Game of Thrones live su Britain's Got Talent

Amanda Holden, giudice di Britain's Got Talent, esprime le sue sensazioni negative riguardo il finale di Game of Thrones, dopo un'esibizione che, dichiara, le ha ricordato la serie.

Durante la semifinale di Britain's Got Talent, la giudice Amanda Holden ha pubblicamente espresso le sue sensazioni riguardo al finale dell'ottava stagione di Game of Thrones, abbastanza negative possiamo dire. Non è stata l'unica a non essere soddisfatta di questo finale, è risaputo; nella sera del 27 maggio, dopo un'impressionante performance a tema romano da una coppia che ballava e faceva acrobazie sui pattini a rotelle, Amanda ha dichiarato che pensava fosse meglio del finale di serie di Game of Thrones.

"Sembravi Daenerys Targaryen su due ruote" ha detto rivolgendosi a Rosie, la ragazza, alla fine della loro esibizione "era come Game of Thrones sui pattini, mi è piaciuto molto, anche se la vostra parte finale era molto meglio del finale di Game of Thrones...".

Esilarante, ma condiviso da molti. Il finale della serie più vista al mondo che ha fatto discutere per anni e lo farà ancora, è stato accolto con svariate critiche da parte dei fan. Delusi e sorpresi, ma c'è anche chi ha particolarmente apprezzato anche quest'ottava stagione, così come l'ultima puntata conclusiva. La prima semifinale di Britain's Got Talent si può comunque definire una serata ricca di eventi inaspettati, con, primo fra tutti, questo commento.