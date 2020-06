Amanda Sandrelli a Io e te: chi è l'attrice figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli

L'attrice italiana, all'anagrafe Amanda Paoli, è figlia di Gino Paoli e di Amanda Sandrelli, e considerando la sua carriera i genitori le hanno insegnato proprio bene, visto che è riuscita ad avere successo in campo cinematografico, televisivo e teatrale.

Sebbene inizialmente sognasse una carriera nel mondo della psicanalisi, nel 1984 riuscì ad esordire al cinema con "L'attenzione", film nel quale recitò anche la madre. La pellicola con la quale divenne nota al pubblico fu però lo storico Non ci resta che piangere, nel quale recitava la parte di una giovane fanciulla medievale di cui il personaggio di Massimo Troisi si invaghiva, sotto lo sguardo contrariato di Roberto Benigni.

Non si è limitata alla recitazione però, poiché ebbe modo di eseguire un duetto memorabile al fianco del padre Gino Paoli per l'adattamento italiano de La bella e la bestia. Insieme alla madre ha invece recitato nel film Christine Cristina e nella miniserie Io e mamma. La sua passione l'ha portata anche a calcare i palcoscenici teatrali italiani con spettacoli come Buona notte ai sognatori, Bambinacci o Il piccolo principe, spesso con la collaborazione dell' ex marito Blas Roca-Rey.

Con quest'ultimo ha avuto due figli, Rocco e Francisco, ma la loro relazione è terminata nel 2013. L'attrice ha avuto modo di ripercorrere i momenti più importanti del suo passato in un'intervista insieme a Stefania Sandrelli ad Io e te, durante la quale la madre ha parlato anche dell'amore vissuto per Gino Paoli.

