Amanda Sandrelli: 'Porto il cognome di mia madre per una scommessa'

Come sicuramente saprete Amanda Sandrelli è il frutto del grande amore tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli ma, si è trattato di un amore piuttosto turbolento, osteggiato dai media e dalle norme del buon costume. I due sono stati insieme dal 1962 al 1968, suscitando un grandissimo scalpore.

Gino Paoli infatti all'epoca era ancora sposato con Anna Fabbri e in quegli anni in Italia il divorzio e la separazione erano ancora un vero e proprio taboo. I due amanti si incontravano in maniera clandestina come e quando potevano, e quando la giovane attrice rimase incinta, le cose per la coppia non furono di certo facili. Nel corso della sua intervista ad Oggi è un altro giorno, Amanda Sandrelli ha dichiarato di aver sofferto tanto per quella particolare unione dei suoi genitori e per il fatto che non vivevano sotto lo stesso tetto.

Particolare è poi anche la storia del suo cognome, desunto dalla madre non di certo perchè il padre non avesse voluto riconoscerla. Infatti deriverebbe da un patto fatto proprio da Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Il cantante avrebbe voluto chiamare la figlia Amanda, nome poco gradito alla madre della nascitura, che così decise di imporsi quantomeno sul cognome, e per tale ragione la bimba prese il cognome materno anziché quello paterno.

Ieri ad Oggi è un altro giorno è intervenuta Ivana Spagna mentre, qualche settimana fa, Serena Bortone ha avuto il piacere di ospitare Lino Banfi