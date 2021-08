Amanda Seyfried, il toccante tributo a Bill Paxton: 'Era meraviglioso, mi manca'

Amanda Seyfried ha condiviso sui social un commovente tributo nei confronti di Bill Paxton, sua co-star nella serie HBO Big Love, scomparso quattro anni fa a seguito di un ictus causato da un intervento chirurgico a cuore aperto.

"Ordinare le migliaia di foto che ho messo via nel corso degli anni è stato divertente, ma ogni tanto trovo una foto che mi mette in ginocchio" ha scritto l'attrice su Instagram, dove ha condiviso un bellissimo scatto che li ritrae insieme sorridenti e felici. "Ho avuto la fortuna di conoscere quest'uomo e di sentire la sua luce calda e brillante molto spesso mentre interpretavo sua figlia in Big Love. Era meraviglioso e così profondamente amato, mi manca."

In Big Love Paxton interpretava Bill Hendrickson, padre di una famiglia di mormoni fondamentalista e poligamo, mentre Seyfried vestiva i panni di sua figlia maggiore. Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny e Ginnifer Goodwin interpretavano le sue tre mogli. Per chi non la conoscesse, Big Love è andata in onda dal 2006 al 2011 e durante la sua terza stagione è stata nominata come migliore serie drammatica agli Emmy Awards.

L'attore è noto anche per il suo sodalizio artistico con James Cameron, che lo ho voluto in molti dei film più iconici e acclamati della sua carriera: Terminator, Aliens - Scontro finale, True Lies e Titanic.

Lo scorso giugno, Amanda Seyfried ha raccontato i difficili inizi della sua carriera a Hollywood.