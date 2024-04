Gli amanti del calcio da adesso hanno un nuovo motivo per abbonarsi a Prime Video

Prime Video si conferma la casa del calcio, non solo grazie alle partite di Champions League ma anche grazie alla nuova serie tv dedicata al Manchester United dei record.

Stiamo parlando di 99, la nuova docuserie in tre parti che celebra l’anno in cui il Manchester United vinse il triplete, e che debutterà il prossimo 17 maggio su Prime Video a livello globale. Il trailer ufficiale diffuso oggi e disponibile all'interno dell'articolo offre un primo sguardo alla serie che racconta la storia straordinaria di come, nel 1999, il Manchester United fece la storia del calcio vincendo Premier League, FA Cup e UEFA Champions League.

Il documentario segue il sorprendente percorso verso la grandezza, attraverso storie inedite raccontate dalla squadra, rivelando i conflitti nello spogliatoio, le lotte personali e i momenti miracolosi dietro la leggendaria stagione, culminata nella più incredibile vittoria in rimonta nel mondo del calcio. Nonostante abbia dominato il calcio nazionale negli anni ‘90, l’allenatore Alex Ferguson non aveva ancora riportato il Manchester United alla gloria europea quando, nel 1999, questa arrivò in maniera inaspettata. In soli dieci giorni, la squadra di Ferguson, formata da talenti nazionali e da stelle internazionali, vinse tre trofei: la Premier League, la FA Cup e la UEFA Champions League, ottenendo il primo “triplete” nella storia del calcio inglese.

