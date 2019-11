Se amate le armi pesanti non potete perdervi questa action figure di The Mandalorian

Mentre tutti gli appassionati di Star Wars sono alla ricerca di giocattoli di un amabile personaggio di The Mandalorian, il merchandise dello show si arricchisce grazie a queste stupende action figures di uno dei protagonisti del terzo episodio della serie con protagonista Pedro Pascal.

A produrre dei modellini del Mandaloriano Heavy Infantry ci penserà l'azienda statunitense Hot Toys: sono in scala 1/6 e disponibili in due versioni differenti, una più economica e l'altra completa di ogni tipo di gadget. L'ambito oggetto da collezione è ordinabile sul sito Sideshow Collectible, i preordini sono già iniziati e lo shop online effettua spedizioni anche in Italia, quindi cosa state aspettando?

Non conosciamo ancora il prezzo esatto, ma il gran numero di optionals presenti e l'elevata qualità dei materiali usati ci fanno pensare che si aggirerà sulle centinaia di dollari. Se avete già visto il terzo episodio dello show dedicato al cacciatore di taglie presente su Disney+, avrete sicuramente riconosciuto il personaggio, diventato in poco tempo uno dei più amati dai fan di Star Wars, grazie alle scene piene di azione in cui è presente.

La quarta puntata invece andrà in onda oggi, venerdì 29 novembre, mentre aspettiamo le prime anticipazioni vi lasciamo con la nostra recensione del terzo episodio di The Mandalorian.