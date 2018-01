Amate i cuccioli? Allora non potete perdervi Puppy Dog Pals, su Disney Junior!

è la serie che andrà in onda a partire dal 22 gennaio su Disney Junior . Parlerà di due cuccioletti di carlino di nome Bingo e Rolly, e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16 e 30.

"La nuova serie Puppy Dog Pals, in onda dal 22 gennaio, da lunedì a venerdì alle ore 16.30, sorprenderà i piccoli spettatori di Disney Junior (canale 611 disponibile solo su Sky) con le avventure di Bingo e Rolly, due simpaticissimi e intraprendenti cagnolini.

Bingo e Rolly sono due adorabili cuccioli di carlino dal contagioso entusiasmo per l’avventura che li spinge ogni volta a imbarcarsi in missioni dagli esiti imprevisti ed esilaranti intorno al mondo per aiutare il loro proprietario Bob o qualche amico del vicinato.

In ogni episodio, composto da due storie da undici minuti ciascuna, i due cagnolini affronteranno insieme svariate avventure che mostreranno ai piccoli spettatori l’importanza dell’aiutarsi a vicenda per trovare soluzioni creative a ogni problema.

I due carlini sono simili in certi modi di fare ma diversissimi in altri: se Bingo è più responsabile e protettivo, Rolly è più curioso e spensierato ma questo non fa che accrescere il loro legame. Il loro motto infatti è: la vita a fianco del tuo migliore amico ha tutto un altro colore! Insieme i due cagnolini non si lasciano scoraggiare di fronte a nulla, ma intraprendono ogni avventura con il sorriso e la loro contagiosa simpatia.

Creato dall’attore comico Harland Williams, doppiatore di alcune serie animate Disney come Jake e i Pirati dell’Isola che Non C’è e Penn Zero: Eroe Part-Time, e prodotto da Sean Coyle, già attivo in casa Disney in alcune serie come La Casa di Topolino e Phineas & Ferb, Puppy Dog Pals è composto da 25 episodi da 22 minuti ciascuno e andrà in onda a partire dal 22 gennaio, da lunedì a venerdì alle ore 16.30, su Disney Junior (canale 611 disponibile solo su Sky)."