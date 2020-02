Amate le spade di The Witcher? un fabbro può realizzare quella su misura per voi

Tra gli oggetti più importanti all'interno dell'iconografia di The Witcher è presente senza ombra di dubbio la spada, elemento tra i più caratterizzanti per l'aspetto di Geralt di Rivia. Un fabbro polacco, Kaer Morhen Forge, realizza su commissione delle spade ispirate alla celebre saga fantasy, ma i prezzi non sono esattamente accessibili.

Il successo di The Witcher oltre a rendere la serie Netflix come una delle più popolari nell'ultimo periodo, tanto da superare in alcuni Paesi addirittura Stanger Things, ha permesso al brand in generale di vivere una seconda giovinezza commerciale.

Le spade di Geralt (Henry Cavill) rappresentano per gli appassionati di The Witcher un elemento importante e grazie al lavoro del fabbro polacco sarà possibile avere una copia di alcune di esse, ma esclusivamente su commissione. I prezzi, quindi, variano in base alla singola richiesta, comprendendo sia quelle d'argento sia quelle d'acciaio. Partono da 400 euro per il modello base, 500 per quello supremo, 700 per il modello avanzato e infine 900 per la master sword.

Vi ricordiamo che la prima stagione di The Witcher è disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix dallo scorso 20 dicembre. La serie basata sui romanzi dello scrittore Andrzej Sapkowki è stata rinnovata per una seconda stagione dove sarà presente uno dei mostri preferiti dai fan di The Witcher.