Amate viaggiare? Apple TV+ ha la serie per voi, In viaggio con Eugene Levy: il trailer

Oggi, in occasione del press tour della Winter Television Critics Association 2023, Apple ha presentato il trailer di In viaggio con Eugene Levy, una nuova serie sui viaggi composta da otto episodi condotta e prodotta dal vincitore dell'Emmy Eugene Levy.

Lo show, che debutterà il 24 febbraio 2023 su Apple TV+, segue Levy in viaggio verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, vivendo emozionanti avventure con nuovi amici, tra cui l'immersione in un bagno di suoni alle Maldive, il galleggiamento sul ghiaccio in Finlandia, il contatto con la Nazione Navajo nello Utah, il comando di una barca a vela a Lisbona, l'assaggio della cultura culinaria di Tokyo e il viaggio nella giungla della Costa Rica. Lungo il percorso, Levy soggiorna anche in hotel straordinari, tra cui lo storico Gritti Palace di Venezia e un hotel sospeso sui binari di una ferrovia sopra il Parco Nazionale Kruger in Sudafrica.

Pur consapevole di non essere il tipico conduttore di programmi itineranti, di non avere solitamente uno spirito avventuroso, né di essere un esperto di viaggi in giro per il mondo, Eugene Levy è convinto che sia finalmente arrivato il momento di allargare i suoi orizzonti. Così prepara la valigia con una certa trepidazione e con la speranza che quest'esperienza possa aprire un capitolo completamente nuovo della sua vita, anche se ciò potrebbe comportare l'affrontare alcune delle sue paure più grandi.

In viaggio con Eugene Levy è solo uno dei tanti progetti che debutteranno su Apple TV+ nel corso del 2023, tra cui la nuova serie Dear Edward, Liaison, la terza stagione di Ted Lasso e altri ancora. A questo proposito, scoprite 7 imperdibili film Apple in arrivo nel 2023.

