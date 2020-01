Amazing Stories, data di uscita e primo sguardo alla serie antologica di Steven Spielberg

Apple TV+ ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Amazing Stories, reboot della serie antologia lanciata da Steven Spielberg negli anni '80 che debutterà il prossimo marzo.

La foto, che potete trovare in calce alla notizia, offre un primo sguardo all'episodio intitolato "The Rift" diretto da Mark Mylod e con protagonisti Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns e Juliana Canfield.

Nel cast dei restati episodi troveremo, tra gli altri, anche Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander, e Robert Forster (Breaking Bad) al suo ultimo ruolo prima della sua scomparsa ad ottobre.

Spielberg ha partecipato alla realizzazione dello show in veste di produttore esecutivo insieme a Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt e David H. Goodman. Eddy Kitsis e Adam Horowitz hanno anche agito come showrunner.

"Amazing Stories è uno show molto amato che ha catturato la nostra immaginazione, e non potremmo essere più entusiasti nel presentarsi la prossima emozionante versione al pubblico globale e di tutte le età di Apple TV+" ha dichiarato Matt Chernis, capo della divisione streaming della compagnia di Cupertino.

La serie sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 6 marzo.

Per altre notizie sul servizio della Apple, Jennifer Aniston è stata recentemente premiata come miglior attrice ai SAG Awards 2020 per il suo ruolo in The Morning Show. Qui invece potete trovare le nostre prime impressioni su Little America.