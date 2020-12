Amazon: 3 serie cult del passato da guardare assolutamente su Prime Video

Una cosa è certa: quando si parla di Amazon Prime Video è impossibile non notare come la piattaforma streaming del colosso fondato da Jeff Bezos sia davvero ricca di titoli, sempre in aggiornamento, tra grandi serie del passato e nuove uscite: sulle nostre pagine, abbiamo già trattato delle serie TV più attese per il 2021 su Amazon Prime Video.

E se abbiamo già visto anche le serie più belle da guardare a dicembre 2020 su Amazon Prime Video, oggi invece vogliamo fare un bel salto indietro nel tempo, e ricordarvi quali sono i grandi capolavori che potreste recuperare se voleste fare un tuffo nel passato, precisamente tra gli anni 90 e i primi 2000, in un viaggio che ha il sapore di amarcord, ma che potrà sorprendervi, soprattutto se queste serie non le avete mai viste.

E iniziamo con uno show che era diventato un vero e proprio cult quando era uscito, tra il 1993 e il 1994 negli Stati Uniti (e tra il 1994 e il 1995 in Italia) con il suo primo ciclo di episodi, ovvero X-Files: la serie che ha cambiato il genere fantascientifico, a cui ha saputo unire elementi del thriller e addirittura dell'horror, è un classico intramontabile per tutti i fan di leggende metropolitane, teorie del complotto e alieni. La serie con David Duchovny è presente su Prime con tutte le sue prime 9 stagioni, che ne costituiscono il nucleo originario, e la decima, uscita a ben 14 anni di distanza dal nono ciclo di episodi nel 2016. Manca sulla piattaforma streaming, al momento, l'undicesima stagione del 2018. Una piccola curiosità: se vi foste mai chiesti che ruolo abbia avuto Ryan Reynolds in X-Files, noi vi abbiamo fornito la risposta.

Altro grande classico, dal genere decisamente diverso, è Buffy L'ammazzavampiri, sicuramente più leggero, ma non per questo meno iconico. Il popolarissimo show, andato in onda originariamente tra il 1997 e il 2003 negli Stati Uniti (e tra il 2000 e il 2005 in Italia), è rimasto nei nostri immaginari come una delle opere formative della nostra infanzia o adolescenza, e ci ha presentato nel corso delle sue sette stagioni un insieme di personaggi incredibili ai quali ci siamo affezionati sin da subito, prima tra tutte, ovviamente, la fantastica Buffy interpretata da Sarah Michelle Gellar. La serie è presente su Prime con tutte e sette le sue stagioni, e sulle nostre pagine, se voleste un veloce ripasso, abbiamo già trattato dei 5 episodi migliori di Buffy L'ammazzavampiri.

Infine, non potevamo non chiudere con quella che, secondo la maggior parte del pubblico, è LA serie degli anni 90, ovvero Friends. La fantastica sit-com che per prima ci ha fatto appassionare al genere, non solo rientra perfettamente nella nostra idea di cult, ma è stata un vero punto di svolta, non solo per noi spettatori (che abbiamo iniziato ad appassionarci a delle vicende intime e "semplici", ma profonde, come quelle dei protagonisti dello show), ma anche dei suoi interpreti principali, che sono diventati delle vere e proprie icone. Inutile citarvi che questa serie è stata il punto di svolta per un'attrice come Jennifer Aniston, no? Anche in questo caso, la collezione su Prime è completa, e potete vedere tutte le 10 stagioni dello show. Se voleste ricordare com'è finita la serie TV Friends, noi vi abbiamo parlato anche di questo.

E ora è il vostro turno: quali sono le serie cult che secondo voi sono da recuperare assolutamente su Amazon Prime Video? Avete altri suggerimenti per noi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!