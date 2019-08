Amazon acquisisce i diritti per la serie di Pegg e Frost, Truth Seekers

Amazon Prime Video si è assicurato i diritti internazionali per la nuova serie che vedrà protagonisti Simon Pegg e Nick Frost, che saranno due investigatori part-time del paranormale, per quella che si preannuncia un'interessante prodotto di stampo comedy-horror.

Pegg e Frost sono amici di lunga data e hanno lavorato insieme in molte opere, a partire dalla sitcom Spaced (1999). I due, però, sono conosciuti soprattutto per la Trilogia del cornetto (composta da Shaun of the Dead, Hot Fuzz e The World’s End), diretta da Edgar Wright (Scott Pilgrim) e diventata di culto tra gli appassionati. Di recente abbiamo anche visto Pegg ricoprire il ruolo del padre di Hughie nell'apprezzato The Boys.

In merito all'annuncio, Simon Pegg ha dichiarato: "io e Nick siamo davvero contenti che Truth Seekers abbia trovato casa con Amazon Prime Video. Vogliamo lavorare a stretto contatto con loro, per creare qualcosa di speciale". Anche Frost si è dimostrato dello stesso parere, dicendosi soddisfatto dell'accordo raggiunto: "è stato fantastico vedere dipanarsi in tutta la sua sottile genialità questa folle storia su cospirazioni paranormali".

Truth Seekers è scritta da Pegg, Frost, Nat Saunders and James Serafinowicz. Ques'ultimo compare anche in veste di produttore esecutivo, e con lui figurano Miles Ketley e Jim Field Smith. Al momento non sono stati annunciati altri membri del cast, tanto meno una data di rilascio. La produzione inizierà a Settembre e sono previsti 8 episodi, della durata di mezz'ora circa ciascuno.