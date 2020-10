Amazon annuncia Everybody Loves Diamond, serie italiana tra heist e commedia

Amazon Prime Video si arricchirà notevolmente: è stata annunciata Everybody Loves Diamonds, una serie italiana che si concentrerà su quello che viene ritenuto il più grande furto di diamanti al mondo.

La trama sarà infatti ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003 e seguirà le imprese di uno squinternato gruppo di ladri capitanati da Leonardo Notarbartolo. Il piano è quello di aggirare i complessi sistemi di sicurezza dell'Antwerp Diamond Centre per poter mettere le mani sulle rarissime pietre preziose. Un colpo da milioni di dollari che assicurerebbe un futuro agiato a tutti i protagonisti, ed effettivamente basato sull'incredibile rapina effettuata da persone normali, con vite normali.

La serie unirà agli elementi tipici degli heist movie una certa dose di ironia, come sottolineano Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa, produttori per Wildside: "Everybody Loves Diamonds elettrizzerà e sorprenderà il pubblico di Prime Video con il racconto inedito e dai risvolti da commedia di quello che è stato un clamoroso colpo grosso. Siamo molto felici di lavorare con Wildside a questa nuova serie Amazon Original italiana, fresca e brillante. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Amazon con questa importante heist series, un genere di successo in tutto il mondo ma mai realizzato per gli schermi italiani”.

Alla sceneggiatura troviamo Stefano Bises (noto per aver lavorato a Gomorra e a Il Miracolo), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, che si sono avvalsi della consulenza di persone direttamente coinvolte negli eventi originali. Non resta che attendere per avere ulteriori notizie, e nel frattempo vi consigliamo 5 capolavori Amazon Prime Video e tutte le serie in uscita ad ottobre su Amazon.