Amazon annuncia le novità del 2020: da Upload alla seconda stagione di Homecoming

Nel corso di un evento dedicato alle novità che Amazon ha riservato per gli utenti di Amazon Prime Video, sono stati annunciati alcuni titoli che faranno parte del programma della piattaforma streaming nel 2020. Serie nuove e ritorni molto attesi tra i titoli ufficializzati in queste ore, da Upload ad Homecoming.

Upload è una serie tv creata da Greg Daniels, con Robbie Amell, ambientata in un futuro in cui gli uomini sono in grado di 'caricarsi' la loro scelta preferita di vita dopo la morte. Quando Nathan, il protagonista, va incontro alla sua prematura morte, viene accolto da Nora, nella sua versione del paradiso. La serie segue i due mentre Nathan si abitua alla vita lontana dai suoi cari mentre la vita di Nora fatica a rimanere a galla, lavorando al fianco di Nathan nell'aldilà.

Hunters è la serie che vede per protagonista un veterano della recitazione come Al Pacino, alla caccia di nazisti in una serie tv alla 'Bastardi senza gloria' nella New York anni '70. Nel 'pacchetto 2020' ci sarà anche Utopia, serie britannica creata da Dennis Kelly, mix tra dramma e thriller ambientata a Londra.



Tra gli annunci figura anche Them, show tv sviluppato da Lena Waithe, che sarà composta da due stagioni con trame antologiche, quindi diverse tra loro.

The Wilds è invece una serie young adult, una sorta di mix tra Lost e Pretty Little Liars, creata da Sarah Stricher e co-prodotta da Susanna Fogel.

Ci sarà anche Chiara Ferragni nel cast della serie Making the Cut, serie tv creata da Heidi Klum e Tim Gunn, che porterà il mondo della moda e i suoi aspetti competitivi in uno show avvincente.

Infine l'annuncio che segna il ritorno di Homecoming, con la seconda stagione della serie tv creata da Eli Horowitz e Micah Bloomberg, che non vedrà tuttavia il ritorno di Julia Roberts.

In questi giorni Plan B e Amazon Prime Video hanno stretto un accordo per la creazione di contenuti originali mentre Amazon Studios produrrà una serie legata a Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino.