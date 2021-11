Amazon, annunciata una nuova serie tv dedicata alla stagione 2021 della MotoGP

Amazon Prime Video ha annunciato l'arrivo di una nuova docuserie Amazon Exclusive dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP, principale competizione di moto da corsa su circuito, che ripercorrerà la stagione 2021 attraverso il racconto dei momenti vissuti dai piloti e dalle squadre prima di scendere in pista e vivere la gara.

Prodotta da The Mediapro Studio in collaborazione con Dorna, la nuova docuserie sarà composta da 8 episodi da 50 minuti l'uno, e seguirà i piloti protagonisti della massima categoria e i loro team manager, dalle sessioni di allenamento, ai box, fino ai momenti più adrenalinici che vivono i piloti prima di una gara, la serie darà accesso esclusivo ad una delle stagioni che ha fatto sognare gli appassionati delle due ruote. Si tratta inoltre dell'ultima stagione di Valentino Rossi in carriera.

Protagonisti rider di fama mondiale come Marc Márquez (Repsol Honda), l’iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), l’attuale Campione del Mondo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), il nuovo vice-Campione del Mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (team Ducati Lenovo) e, tra gli altri, il campione 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre.

“La MotoGP è uno sport impegnativo, entusiasmante e molto seguito, e siamo certi che questa produzione Amazon Exclusive non deluderà i fan” ha aggiunto Barry Furlong, VP Prime Video EU. “Siamo entusiasti di continuare la collaborazione di Prime Video con The MediaPro Studio per creare contenuti di qualità con le migliori star del mondo dello sport”.



