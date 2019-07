Amazon cancella Too Old to Die Young, The Romanoffs e altre tre popolari serie originali

Tempo di bilanci, revisioni e ristrutturazione in casa Amazon Prime Video, forse come Netflix anche per far fronte all'arrivo di contendenti di tutto rispetto come Disney+ o HBO Max, rivali che hanno probabilmente influenzato marginalmente la decisione di cancellare ben cinque serie originali abbastanza amate e popolari.

La prima è stata Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refn, progetto atteso per anni e rivelatosi molto divisivo. Da una parte l'estetica raffinata e curatissima dell'autore Danese si è dimostrata ancora una volta impermeabile alla critiche, mentre dall'altra una scrittura fin troppo compassata e una narrazione decisamente lenta e prolissa non hanno giovato molto allo show, che a dirla tutta non aveva comunque bisogno di nessun rinnovo, pensato com'era per essere "un lungo film in 10 episodi".



La seconda è la serie antologica The Romanoffs di Matthew Weiner, anche questa accolta in modo molto divisivo e comunque non necessariamente aperta a un rinnovo. Anzi, lo stesso Weinder ha ammesso che "continuare non avrebbe avuto senso" per come era stata ideata la serie, eppure molti fan dello show volevano nuovi episodi antologici che purtroppo non vedranno mai.



La terza è l'ottima Patriot, che termina dunque la sua meravigliosa corsa con una seconda stagione praticamente perfetta. Questo è un gran peccato, ma forse lo scarso interesse dietro al progetto e i lunghi tempi produttivi non hanno giovato al rinnovo, che infatti non è arrivato.



Infine Amazon ha cancellato anche la splendida Forever dopo appena una stagione e l'interessante Lore dopo due stagioni.