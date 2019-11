Amazon e Fox 21 Studios ordinano Bone White, la serie basata sul romanzo di Ronald Mafi

Gli Amazon Studios, in collaborazione con i Fox 21 Studios, ordinano l'adattamento televisivo del romanzo Bone White di Ronald Mafi (Floating Staircase, Snow).

Nuova serie drammatica in arrivo grazie alla coproduzione di Amazon Studios e Fox 21 Studios: Bone White, ispirata all'opera cartacea di Ronald Mafi avrà un adattamento televisivo tutto suo.

La sinossi fornita da Deadline recita: "Dopo che una chiamata telepatica d'emergenza da parte del fratello gemello con cui non parla da tempo lo risveglia dalla sua monotona esistenza, un professore agorafobico si avventura assieme a un intrepido investigatore per le lande selvagge dell'Alaska, dove scoprirà un incredibile mistero sovrannaturale".

La serie sarà scritta da C. Henry Chaisson (Antlers) e vedrà l'ex Presidente di NBC, Warren Littlefield (The Handmaid's Tale, Fargo), come co-produttore esecutivo, grazie all'accordo di Littlefield con Fox 21.

Tra i vari titoli pubblicati da Ronald Mafi anche Floating Staircase, The Night Parade, Passenger, Shamrock Alley, Snow e The Ascent.

Amazon, di recente, ha dato il via a diverse altre produzioni, tra cui anche la nuova serie tv sci-fi The Power, sempre adattamento di un romanzo, e la serie di Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino.

Non dimentichiamoci, poi, di una delle imprese più titaniche della compagnia: la serie tv ambientata nell'universo de Il Signore Degli Anelli.