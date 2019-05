Amazon ordina la serie drama The Wilds, scritta da Sarah Streicher

La nuova serie drama The Wilds, scritta da Sarah Streicher, esplora il mondo delle Young Adults, attraverso il pretesto di un incidente aereo che costringe ragazze diverse a sopravvivere insieme e crescere su un'isola deserta.

The Wilds, scritta da Sarah Streicher, di cui sarà anche produttrice esecutiva, è stata ordinata da Amazon, dove andrà quindi in onda una volta terminate le riprese. La serie, sul tema delle Young Adults, segue un gruppo di ragazze di estrazione sociale particolarmente diversa che, dopo un incidente aereo, si ritrovano su un'isola deserta, incipit che ricorda la serie Lost, ma che dovrebbe avere uno sviluppo completamente diverso. Al centro della storia, infatti, oltre alla sopravvivenza, ci sarà un profondo processo di crescita da parte di queste protagoniste che dovranno affrontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta in una situazione drammatica e insolita, come quella in cui si trovano.

"Siamo entusiasti di poter affrontare questa tematica così controversa in una chiave originale, di poterne dare la nostra visione personale" ha dichiarato Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios "siamo orgogliosi di essere la casa di produzione e distribuzione di questa serie, creata da una grande scrittrice come Sarah Streicher". "Diventare adulti, raggiungere la maggiore età, non solo anagrafica, non è per tutti, e non di certo per i deboli di cuore" aggiunge la Streicher "si può cercare con più grinta e determinazione di sopravvivere alla propria adolescenza, attraverso scelte e casualità che potrebbero presentarsi, appunto, su un'isola deserta. The Wilds ha iniziato a svilupparsi da questo punto di partenza e mi ha dato l'opportunità di esplorare l'adolescenza in tutti i suoi pericoli, rischi, gioie e delusioni. Sono felice di aver trovato in Amazon la casa di produzione".

The Wilds sarà co-prodotta da Amazon Studios e da ABC Signature Studios con l'accordo di Sarah Streicher, maggiormente conosciuta per la serie Daredevil, presso gli ABC Studios. Amy Harris sarà produttrice esecutiva e showrunner, insieme alla Streicher, a Jamie Tarses della FanFare Production, Dylan Clark e Brian Williams della Dylan Clark Production e a Susanna Fogel che ha diretto il pilot. Amazon aveva ordinato in precedenza altri due progetti sul tema delle Young Adults, la serie Panic scritta da Lauren Oliver e basata sul suo omonimo romanzo e College.