Amazon Prime annuncia Caccia all'Uomo, serie non-fiction con Fedez e Totti

Amazon Prime Video ha annunciato l'innovativa serie non-fiction Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo, primo esperimento del genere in Italia. Si tratta dell'adattamento di un format della britannica Shine TV, che fa parte del gruppo Endemol Shine.

La serie comprende sei episodi ed è definita un "real-life thriller". In cosa consiste? Semplice (si fa per dire): otto personaggi famosi cercheranno di far perdere le loro tracce per 14 giorni, mantenendo l'anonimato e facendo affidamento su limitate disponibilità economiche. A "caccia" delle star ci sarà un team di investigatori professionisti, profiler, cyber analisti, esponenti delle forze dell'ordine e dell'intelligence militare.

La prima stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo ha per protagonisti l'ex calciatore Francesco Totti, che sarà presto protagonista del docufilm Un Capitano, il cantante Fedez, lo Youtuber Luis Sal, l'attore Claudio Santamaria, il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, la scrittrice e giornalista Francesca Barra, gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

"Con Celebrity Hunted offriremo al pubblico qualcosa di veramente innovativo" ha dichiarato Georgia Brown, direttrice delle serie originali Amazon per l'Europa. "Una produzione di qualità e dei talenti di primissimo livello renderanno unico questo spettacolo. Siamo entusiasti di portare sullo schermo questa caccia all'uomo mai vista in Italia."

Quello italiano è l'ottavo adattamento del format in tutto il mondo. La serie verrà lanciata su Amazon Prime Video nel corso del 2020, in oltre 200 Paesi.

Tra le ultime novità annunciate da Amazon Prime Video, tra settembre e ottobre arriveranno serie come Scrubs e South Park.