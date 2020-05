Amazon Prime Video, 10 serie da vedere per la festa della mamma

Il 10 maggio si avvicina e, come ogni anno, la mamma va festeggiata a dovere! Perché allora non dare un'occhiata al catalogo di Amazon Prime Video e scovare qualche serie da consigliarle per farle passare qualche ora di tranquillità, tra un impegno e l'altro?

Le opzioni, d'altronde, non mancano di certo: per le più romantiche il catalogo Prime Video offre ad esempio Fleabag, uno dei fenomeni del momento con una straordinaria Phoebe Waller-Bridge, ma anche This is Us o la serie spagnola Pequenas Coincidencias.

Per quelle che hanno voglia di qualcosa di più aggressivo ecco invece le sette stagioni di The Good Wife, oppure l'ottima Good Girls Revolt ambientata sul finire degli anni '60 del secolo scorso. Mozart in the Jungle, invece, potrebbe sicuramente dare soddisfazione a tutte quelle mamme con la passione per la musica.

The Marvelous Mrs. Maisel è una delle punte di diamante di Prime Video e garantirà risate assicurate a tutte quelle mamme in vena di divertimento; allo stesso modo, però, impossibile dimenticare grandi classici come Friends o The Office, ma siamo sicuri che anche Modern Family risulterà più che godibile.

Insomma, la scelta è vasta: non resta che aprire Prime e cominciare a sfogliare il catalogo insieme a vostra madre! E non dimenticate: recentemente è sbarcata su Prime Video anche Siamo Fatti Così!