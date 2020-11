Amazon Prime Video, 3 serie TOP da guardare a dicembre

Stiamo per entrare nell'ultimo mese dell'anno, altre 31 giorni per lasciarci alle spalle questo terribile 2020, e in termini d'intrattenimento questo significa l'arrivo della nostra Top 3 delle serie streaming da non perdere, questa volta in un nuovo video di Everyeye Plus dedicato alle migliori novità seriali di Amazon Prime Video.

In parte survival drama e in parte pigiama party distopico, The Wilds, in uscita l'11 dicembre, segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale che lottano appunto per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su di un isola deserta. Le naufraghe si troveranno a litigare o stringere forti legami che le porteranno a conoscersi e scoprire drammi del passato.



L'attesa quinta stagione di The Expanse uscirà invece il 16 dicembre e continuerà a narrare la storia degli umani e del loro esodo dal Sistema Solare, in cerca di una nuova casa di un nuovo inizio in modi lontani ma simili alla Terra. Le conseguenze dello sfruttamento secolare della Cintura sono ormai reali e la resa dei conti sempre più vicina e inevitabile.



Al primo posto mettiamo El Cid, in arrivo il 18 dicembre, serie che racconta la vita di Rodrigo Diaz de Bivar, interpretato da Jaime Lorente de La Casa di Carta. Il personaggio è un eroe nazionale spagnolo ma anche personaggio misterioso e complesso tra quelli più famosi della storia nazionale del paese.



