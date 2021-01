Amazon Prime Video: 3 serie TV che non dovete assolutamente perdervi nel 2021

Amazon Prime Video arricchirà il suo catalogo con diverse novità nel 2021 tra film e serie originali ma oggi vogliamo proporvi tre serie in uscita che non dovreste proprio perdervi.

Iniziamo con la terza stagione di American Gods che ha debuttato l’11 gennaio 2021 di cui vedremo un episodio a settimana. La serie riuscirà a risollevarsi dopo una seconda stagione in chiaroscuro? Leggi la nostra recensione di American Gods.

Una serie animata da non perdere è Invincible, basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman creatore del fortunato franchise di The Walking Dead. Nel primo trailer di Invincible possiamo fare conoscenza con il protagonista Mark Grayson, e vederlo prendere coscienza dei suoi superpoteri, non c'è ancora una data fissata per il debutto della serie ma è prevista per il 2021.

Infine la sesta e ultima stagione di The Expanse, che sarà la terza come originale di Amazon, potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Le riprese dovrebbero iniziare il 20 gennaio se non subiranno ritardi a causa della pandemia da COVID-19. Al momento gli episodi della quinta stagione sono rilasciati settimanalmente su Amazon Prime Video.

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha detto che tutti sono al lavoro per la realizzazione della terza stagione dello show sui supereroi e sperano di iniziare le riprese all’inizio di quest’anno, ma tutto dipende, ancora una volta, dalla pandemia.