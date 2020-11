Amazon Prime Video: le 5 serie TV più attese dai fan nel 2021

Il 2021 si prospetta un anno pieno di grandi ritorni, di saluti ed enormi novità per il catalogo di Amazon Prime Video, ce n'è proprio per tutti i gusti.

Sono tanti gli show che i fan stanno aspettando con trepidazione, a partire dalla quarta stagione di La fantastica signora Maisel con Rachel Brosnahan, la seconda stagione di Carnival Row con Olrando Bloom, la quarta stagione di Goliath, e la seconda stagione di Modern Love e Hunters.



Come se non fosse abbastanza, ci sono cinque serie che gli appassionati non vedono l'ora di guardare:

American Gods - stagione 3

La terza attesissima stagione sarà disponibile a partire dall'11 Gennaio 2021 con rilascio settimanale. Se siete curiosi potete leggere alcune anticipazioni rilasciate da Neil Gaiman.

Invincible - stagione 1

Nuova serie animata basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, sì, proprio i lcreatore di The Walking Dead. Potete dare un'occhiata al primo trailer di The Invincible in attesa del suo debutto nel 2021.

Citadel

Grande attesa per la serie Amazon sviluppata dai fratelli Russo con protagonisti Priyanka Chopra e Richard Madden, che sarà diretta da Brian Kirk.

Bosh – stagione 7

Una delle più acclamate serie targate Amazon ci saluterà nel 2021, con la settima e ultima stagione, anche se non è stata ancora annunciata una data di rilascio.

The Boys – stagione 3



Infine lo show rivelazione di Amazon, The Boys, tornerà nel 2021 con una terza stagione ancora più folle a detta di Eric Kripke.

Insomma il piatto è molto ricco e per tutti i generi, siamo sicuri che nel 2021 non ci annoieremo e la nostra agenda sarà fitta di appuntamenti con tutte queste fantastiche serie!