Amazon Prime Video: 5 serie TV da recuperare sul servizio streaming

Con la sua vasta offerta, Amazon Prime Video è in grado di accontentare i gusti di tutti i propri milioni di iscritti: la piattaforma streaming ha ampliato il catalogo nel corso degli anni, unendo a grandi classici della televisione mondiale nuovi show e originali pluripremiati. State cercando qualcosa da vedere? Ci siamo noi qui per consigliarvi.

Abbiamo selezionato cinque serie TV dalla piattaforma gestita da Amazon che potrebbero fare al caso vostro se foste a corto di idee e voleste passare qualche serata in compagnia di alcuni prodotti di Prime Video. Ecco quindi i nostri consigli.

Doom Patrol

Nasce come spin-off della serie DC Titans, ma sin dal suo debutto nel 2019 Doom Patrol mostra come il prodotto sia fresco e pieno di idee molto interessanti. Lo show ideato da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani racconta le vicende dei membri della Doom Patrol, un gruppo di supereroi metaumani emarginati per il loro aspetto strano, che dovranno fare i conti con diverse minacce e villain spietati. La serie, attualmente composta da due stagioni per un totale di 24 episodi, è già stata rinnovata per un terzo ciclo di episodi, in arrivo prossimamente. La nostra recensione della seconda stagione di Doom Patrol conferma che si tratti di uno degli show DC più interessanti degli ultimi anni.

Hanna

Probabilmente in molti si ricorderanno del film del 2011 Hanna, uno dei primi lungometraggi con la splendida Saoirse Ronan, che narrava della giovane ragazza super-soldato addestrata per diventare una spietata assassina. La serie televisiva di Hanna parte dalle stesse premesse della pellicola, con la giovane che sarà costretta a vedere cambiata la sua vita insieme a Erik nelle foreste della Polonia a causa di una verità sconcertante. Tuttavia, il prodotto originale Amazon Prime Video riesce a sorprendere, e superare nettamente il film per qualità e introspezione psicologica della sua protagonista. Anche in questo caso la serie attualmente consta di 2 stagioni con 16 episodi all'attivo, ma è stata rinnovata per una terza futura iterazione. Qui potrete trovare la nostra recensione della seconda stagione di Hanna.

The Man in the High Castle

Basato sull'ucronico romanzo omonimo di Philip K. Dick, The Man in the High Castle è di sicuro una delle serie più particolari presenti nel catalogo di Amazon Prime Video. Cosa sarebbe successo nel mondo se le forze dell'Asse avessero vinto la seconda guerra mondiale? Lo show, arrivato a conclusione dopo quattro stagioni e 40 episodi, prova a rispondere alla domanda, in un susseguirsi di colpi di scena e momenti mozzafiato. Semplicemente fantastiche le prove attoriali di Alexa Davalos e Rufus Sewell. La nostra recensione della quarta e ultima stagione di The Man in the High Castle conferma che è una serie da recuperare per chi non l'avesse vista.

The Bold Type

Uno dei momenti più importanti nella vita è quello che va dai 20 ai 30 anni, un periodo formativo e che risulta decisivo su chi si vorrà essere per il resto della vita. Nonostante ciò, questa età di passaggio non è trattata da molti show televisivi: è per questo che una serie come The Bold Type si dimostra un prodotto piuttosto genuino. La vita di alcune giovani ragazze newyorchesi, redattrici presso un'importante rivista americana di moda, Scarlet, viene raccontata con assoluta minuzia, dimostrandoci che la cosa più importante è sempre quella di "saper trovare la propria voce". La serie è composta da 4 stagioni per un totale di 46 episodi (ancora non si hanno notizie su possibili cancellazioni e rinnovi per una quinta iterazione), di cui l'ultima attualmente inedita in Italia, ma che arriverà dal 26 gennaio 2021 su Premium Stories. Le prime 3 sono comunque disponibili su Amazon Prime Video, e qui potrete trovare la nostra recensione della seconda stagione di The Bold Type

The Terror

La serie antologica horror The Terror è uno dei prodotti più interessanti, sebbene non particolarmente conosciuti, che si possono trovare su Amazon Prime Video. La prima stagione è un adattamento televisivo del romanzo del 2007 La scomparsa dell'Erebu, mentre la seconda, dal titolo The Terror: Infamy, è un soggetto originale di Alexander Woo e Max Borenstein, e narra di alcune misteriose morti che colpiscono una comunità Nippo-Americana in un campo di internamento giapponese durante la seconda guerra mondiale. Da vedere assolutamente per gli amanti del genere. Qui potrete leggere le nostre prime impressioni sulla seconda stagione dello show dal titolo The Terror: Infamy.

E ora è il vostro turno: quale tra queste serie presenti su Amazon Prime Video avete già visto? Ce ne sono alcune di quelle citate che vorreste recuperare? Avete altri consigli? Per farcelo sapere ormai sapete come funziona: lasciate un bel commento, e noi vi leggeremo e risponderemo con enorme piacere!