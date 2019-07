Amazon Prime Video annuncia la serie Varane, sul difensore campione del mondo

Continua ad arricchirsi il catalogo di Amazon Prime Video. Dopo aver annunciato una serie sulla vita da universitaria di Sandra Bullock, questa volta tocca all'impresa compiuta dalla squadra nazionale francese e dal difensore del Real Madrid in particolare, essere protagonista di un documentario, dal titolo Varane.

Diviso in 3 parti, il documentario racconterà gli inizi del giocatore di origini martinicane, cresciuto nelle fila del Lens, squadra del nord della Francia, proseguendo la sua carriera di successo con la nazionale e con i Blancos spagnoli.

Potremo trovare inoltre interviste esclusive di campioni quali Paul Pogba, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Zinedine Zidane e l'allenatore Didier Deschamps.

Verrà anche approfondito il rapporto di Rafael Varane con il calcio, qual'è la sua filosofia di gioco e il suo legame con la famiglia. Secondo le parole dello stesso difensore del Real Madrid infatti: "La vita di un calciatore professionista è molto più complicata di quello che appare da fuori, questo documentario è la mia storia, e vi darà la possibilità di scoprire gli eventi che mi hanno reso l'uomo e il difensore che sono oggi."

Non si conosce ancora la data di uscita di Varane, anche se stando al comunicato stampa dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Varane non è l'unico documentario a tema calcio in produzione negli Amazon Studios, come potete leggere nella nostra notizia dell'annuncio di "El Presidente", serie sullo scandalo Fifa Gate.