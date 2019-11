Amazon Prime Video annuncia la serie Narcos vs Zombies

Continua ad arricchirsi il catalogo del servizio streaming dell'azienda di Jeff Bezos: dopo la serie di Amazon Prime Video su Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, la multinazionale produrrà anche uno show particolare intitolato "Narcos vs Zombie".

La serie sarà composta da otto puntate e vedrà il signore della droga Alonso Marroquin fuggire insieme al figlio da una prigione di massima sicurezza. I due si rifugeranno in una struttura posta oltre il confine statunitense, con lo scopo di far perdere le loro tracce. Nel frattempo il governo americano decide di rinunciare al progetto di creare dei killer senza pietà dai corpi dei soldati, abbandonandoli in una località vicino al Messico. Dopo poco tempo questi cadaveri ritorneranno in vita come zombi, attaccando una vicina unità SWAT messicana. A questo punto sarà l'esercito americano a doversi occupare della minaccia.

L'opera è interamente prodotta in Messico, grazie al contributo di Dynamo e Red Creek Productions, ad occuparsi della regia sarà Rigoberto Castañeda, mentre gli sceneggiatori saranno Nicolas Entel e Miguel Tejada Flores. Le puntate saranno disponibili in contemporanea mondiali a partire dal prossimo anno, nel cast troveremo Sergio Peris-Mencheta, Fatima Molina, Horacio Garcia Rojas e molti altri.

