Prime Video cancella un'amata serie Young Adult dopo appena due stagioni

Appena qualche giorno dopo aver annunciato il rincaro negli abbonamenti Prime Video, Amazon ha deciso di staccare la spina a una serie pensata principalmente per il pubblico Young Adult e molto amata tra le giovani generazioni dopo una produzione durata per appena due stagioni. E dire che il rinnovo era arrivato immediatamente dopo l'esordio.

Amazon Prime Video ha ufficialmente cancellato la serie d'avventura The Wilds. Deadline riporta la notizia della cancellazione dello show, rivelando che il cast e la troupe della serie sono stati recentemente informati della notizia. La seconda stagione della serie ha debuttato all'inizio dell'estate, il 6 maggio. The Wilds è stata creata e prodotta da Sarah Streicher (Turning Red, Marvel's Daredevil) insieme alla showrunner e produttrice esecutiva Amy Harris. La serie è stata in precedenza l'ultimo show prodotto da Jamie Tarses, che in precedenza aveva prodotto show come Franklin & Bash, Men at Work e Marry Me, prima della sua scomparsa nel 2021.

The Wilds ha visto la partecipazione di un importante cast di giovani talenti, tra cui Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James e Sara Pidgeon, oltre a Alex Fitzalan, Aidan Laprete, Charles Alexander, Miles Gutierrez-Riley, Nicholas Coombe, Reed Shannon, Tanner Ray Rook e Zack Calderon. È stata co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature come parte dei Disney Television Studios.

Nonostante la cancellazione, la serie ha avuto un buon successo di critica. La prima stagione ha ottenuto una valutazione del 92% su Rotten Tomatoes, mentre la seconda stagione è scesa leggermente all'85%. Entrambe le stagioni hanno comunque ottenuto il riconoscimento di "Certified Fresh", il che le rende un discreto successo di critica nel panorama televisivo moderno. È anche un po' sorprendente che sia stata cancellata pochi mesi dopo la seconda serie di episodi, dato che Amazon Prime Video ha rapidamente rinnovato The Wilds per la seconda stagione dopo il debutto iniziale.