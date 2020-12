Amazon Prime Video: anche Carlo Verdone fra le serie tv in arrivo nel 2021

In attesa delle serie Amazon in arrivo a gennaio diamo uno sguardo a quel che ci aspetta nel 2021, con diverse serie originali prodotte in Italia e molti progetti internazionali.

Tra le produzioni nostrane spicca innanzitutto Vita da Carlo, comedy in cui il celebre Carlo Verdone interpreterà se stesso in versione romanzata. L'ambientazione non poteva che essere Roma e nella serie saranno presenti anche diverse star italiane. Per gli amanti della commedia sarà disponibile anche l'adattamento televisivo di Tutta Colpa di Freud, in cui lo psicanalista interpretato da Claudio Bisio dovrà affrontare egli stesso crisi d'ansia e attacchi di panico.

Sul lato degli show avremo LOL: Chi ride è fuori, una sfida a chi ride prima tra dieci comici professionisti, con un montepremi di 100.000 che verrà devoluto in beneficenza. Ci saranno due giudici d'eccezione, Fedez e Mara Maionchi. Qualcosa di simile anche in Celebrity Hunted - Caccia all'uomo: nella seconda stagione continueremo a seguire le celebrità mentre tentano di mantenere l'anonimato cercando di sopravvivere in tutta Italia con limitate risorse economiche. A viaggiare sarà anche lo chef Carlo Cracco, che in Dinner Club esplorerà le delizie culinarie del Bel Paese in compagnia di attori e comici famosi.

Chi ama il brivido potrà trovare pane per i suoi denti con Invincible, serie animata per adulti ideata da Robert Kirkman (The Walking Dead), in cui seguiremo la vita di un adolescente che ha come padre il supereroe più potente del pianeta, e Panic, in cui dei ragazzi texani si sfidano in delle prove per cercare di fuggire alla vita di provincia. Them è invece una serie horror in cui il soprannaturale prende il sopravvento in un quartiere americano.

Tra le novità troviamo anche The Underground Railroad, DOM e la seconda stagione di The Family Man, mentre nuovi progetti verranno annunciati nei prossimi mesi. Se invece vi manca il cinema, ecco i film Amazon di gennaio 2021.