Amazon Prime Video commenta i leak del trailer di The Boys 2

Due giorni fa è comparso online il teaser trailer di The Boys 2, ma ciò è avvenuto in anticipo rispetto ai piani originali, anche se di un solo giorno.

L'errore è stato sistemato in fretta, ma Youtube è stato sommerso lo stesso da varie versioni del trailer, che Amazon Prime Video ha dovuto gestire facendole rimuovere. Nel frattempo, però, l'entusiasmo dei fan ha iniziato a diffondersi, complice un'accoglienza decisamente positiva al breve filmato.



Per questo, l'account ufficiale dello show ha commentato la vicenda affidandosi a una GIF con protagonisti Hughie (Jack Quaid) e Butcher (Karl Urban), con il primo che dice "Cool...Cool, Cool". Il tutto è accompagnato dalla commento "quando il fo****o teaser della seconda stagione di The Boys è stato diffuso un giorno prima".



Considerato che l'anticipo è stato solo di poche ore e che i fan hanno amato il trailer, non sorprende che Amazon abbia deciso di scherzarci sopra. Purtroppo il filmato, che potete vedere in cima all'articolo, non segnala una data d'uscita ma ci dà appuntamento al 2020. Sappiamo, però, che le riprese della seconda stagione di The Boys sono già finite e sono state celebrate con un corto dedicato a Homelander (Anthony Starr).



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione della prima stagione di The Boys.