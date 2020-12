Amazon Prime Video, le nuove serie TV di gennaio 2021: da American Gods 3 a Star Trek

Dopo un dicembre caratterizzato dalle uscite di The Wilds, lo speciale The Grand Tour presents: A Massive Hunt e la serie spagnola El Cid con Jaime Llorente, Amazon Prime Video ha comunicato la lista delle serie originali e esclusive che andranno a rimpolpare il catalogo a gennaio 2021.

Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sull'attesa terza stagione di American Gods, la quale sarà disponibile a partire da lunedì 11 gennaio. La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman, che ha promesso un nuovo arco narrativo ricco di dramma, emozione, realismo ma anche di situazioni surreali e "alcune delle migliori perfomance che abbiate mai visto".

Il 15 gennaio sarà il turno di James May: Oh Cook!, nuovo show culinario non-fiction composto da 8 episodi e basato sul libro di ricette dell'ex presentatore di Top Gear. Questa la sinossi ufficiale: "James May non è uno chef. Ma è questo il punto: non dovete essere dei grandi cuochi per cucinare piatti deliziosi. Trasportandoci verso l'estremo Oriente, il Mediterraneo e il pub locale - tutto dal comfort della cucina di una home economist - James cucinerà delle deliziose ricette che anche voi potrete preparare con semplici ingredienti. Tutto senza i classici trucchi dei programmi di cucina."

Infine, Prime Video ha confermato il debutto di Star Treck: Lower Decks per il prossimo 22 gennaio. Per chi non lo sapesse, si tratta di una nuova serie animata comedy ambientata nel mondo del celebre franchise di fantascienza. Creato dallo sceneggiatore e produttore di Rick and Morty Mike McMahan, lo show racconta le vicende della U.S.S. Cerritos, equipaggio di supporto di "una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare".

Intanto, vi lasciamo al primo sguardo a Blythe Danner in American Gods 3.