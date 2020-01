Amazon Prime Video ordina ufficialmente la prima stagione di Jack Reacher

Che se ne sarebbe occupata Amazon Prime Video era una notizia dello scorso luglio, ed adesso, a sei mesi di distanza, che il colosso dell'e-commerce e anche dello streaming online ha scelto di ufficializzare l'ordine di una prima stagione di Jack Reacher, adattamento televisivo del personaggio creato da Lee Child.

Come già rivelato, il creatore di Scorpion, Nick Santora, ricoprirà nella serie il ruolo di showrunner, figurando anche come produttore esecutivo e sceneggiatori di vari episodi. Oltre che da Santora, la serie sarà prodotta anche dallo stesso Child, da Don Granger, Scott Sullivan e da Christopher McQuarrie, che ricordiamo ha diretto il primo (ed eccezionale) adattamento cinematografico del personaggio, interpretato al cinema da Tom Cruise.



Jack Reacher è una co-produzione Amazon Prime Video, Skydance Television e Paramount Television Studios, la stessa identica squadra dietro al successo di Jack Ryan, per altro già rinnovata per una terza stagione. La prima stagione della serie sarà interamente basato sul primo romanzo di Lee Child, Zona Pericolosa, edito in Italia da Longanesi.



Santora ha dichiarato in merito: "Lee Child ha creato un personaggio e un mondo incredibile. Sarà scopo di ogni scrittore, regista, produttore, attore o dirigente e membro della crew catturare l'essenza dei libri di Mr. Child - che fortunatamente ci è stato vicino e continuerà ad esserci, per aiutarci lungo il cammino. È il polso di Reacher".



Adesso non resta che capire che interpreterà la nuova versione di Jack Reacher.