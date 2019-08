Amazon Prime Video produrrà una gara di sopravvivenza con Bear Grylls

Il titolo del prossimo show che vedrà la partecipazione dell'esperto di survival Bear Grylls sarà: "World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji" e porterà i concorrenti sfidarsi in una serie di gare non stop per raccogliere fondi contro malattie quali l'Alzheimer e i tumori al seno, nonché per finanziare progetti a favore della parità di genere.

Saranno presenti più di 60 squadre provenienti da 30 paesi diversi: potremo infatti vedere un team composto da ex soldati americani, dei gemelli indiani che hanno attraversato i Poli e un gruppo di atleti di Ironman che hanno partecipato a 50 gare in 50 giorni.

Ecco le parole di Bear Grylls, che si occuperà di presentare le gare: "La gara di Fiji è veramente epica. È molto faticosa e porterà i partecipanti alla gara fuori dalla loro comfort zone mentre gareggiano contro sé stessi, i loro avversari e contro gli elementi più selvaggi di Madre Natura".

Il programma andrà in onda a partire dal 2020 e sarà composto da 10 puntate. Il colosso dell'e-commerce sta puntando molto alla creazione di nuove serie TV, quindi dopo l'annuncio di un documentario dedicato a Varane e una serie TV ispirata ai fumetti di Paper Girls siamo sicuri che tutti gli abbonati al servizio streaming potranno vedere altri show originali prodotti dalla compagnia di Jeff Bezos.