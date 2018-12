Amazon Prime Video ci regala i primi 4 minuti della seconda stagione di American Gods!

È come regalo di fine anno, dopo la lunghissima attesa e i tanti problemi che hanno circondato la produzione della serie, che Amazon Prime Video ci regala in anteprima i primi 4 minuti (opening scene) della seconda stagione di American Gods, in arrivo sulla Starz il prossimo 10 marzo e su Amazon l'11 marzo.

La serie segue le vicende del misterioso Shadow, un uomo che viene rilasciato di prigione tre giorni in anticipo dopo aver scontato una condanna di tre anni per una rapina in un casinò, a causa dell'improvvisa morte della sua amatissima moglie Laura in seguito ad un incidente d'auto. Durante il viaggio in volo verso casa per il funerale, Shadow si ritrova seduto a fianco ad un uomo che si presenta come Mr. Wednesday, il quale si dimostra fin troppo informato sulle vicissitudini del protagonista. Mr. Wednesday proporrà a Shadow di lavorare per lui come sua guardia del corpo in cambio di un lauto compenso, ma ciò che il protagonista non immagina minimamente è chi sia in realtà il suo nuovo datore di lavoro.

Nel cast dello show troviamo, tra gli altri, Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley, Jonathan Tucker, Crispin Glover, Cloris Leachman e Peter Stormare.

Dopo la dipartita dello showrunner, i nuovi episodi di American Gods sono stati affidati a Jesse Alexander, che ovviamente collaborerà con Neil Gaiman. Alexander può contare su una vasta esperienza in campo televisivo avendo lavorato a show come Lost, Heroes e Hannibal.



