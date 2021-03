Amazon Prime Video, ecco quali serie TV lasceranno il catalogo a marzo 2021

Anche durante il mese di marzo, la piattaforma streaming di Amazon Prime Video rinnoverà il suo catalogo. Abbiamo già visto quali siano le serie TV in uscita a marzo 2021 su Amazon Prime Video, e anche i film già approdati sulla piattaforma di Amazon Prime Video a marzo 2021, ma è il momento di dedicarci a quali prodotti lasceranno Prime Video.

Ecco quindi quali sono le serie televisive da recuperare prima che vengano rimosse da Amazon Prime Video nel corso di questo mese.

Magnum PI

Forse è un po' tardi, ma nel caso vogliate fare una super-maratona, o concludere gli episodi che vi sono rimasti in sospeso, è il momento di tuffarsi a vedere Magnum PI, che scadrà il 18 marzo 2021. Non si tratta dell'originale anni '80, ma del remake iniziato nel 2018 e con Jay Hernandez come protagonista. La prima stagione è disponibile, ancora per poco, sulla piattaforma.

Law & Order: Criminal Intent

Qualche giorno in più, invece, è disponibile per chi volesse vedere il primo ciclo di episodi di Law & Order: Criminal Intent, che non si potrà più trovare su Prime Video a partire dal 21 marzo 2021. Lo show, spin-off di Law & Order, si differenzia dalla serie "sorella maggiore" per un approccio più psicologico alle indagini compiute, e ha come protagonista Vincent D'Onofrio, nei panni del detective Robert Goren.

In attesa di scoprire ulteriori show che nelle prossime settimane potrebbero venire eliminati da Prime Video (vi aggiorneremo costantemente non appena avremo dettagli), la palla passa a voi: avete visto queste due serie che saranno in scadenza nei prossimi giorni su Amazon Prime Video? Siete intenzionati a recuperarle? Fatecelo sapere con un commento nello spazio a essi dedicato!