Sarà Amazon Prime Video a sviluppare la serie televisiva su Jack Reacher

Dopo il flop di pubblico e critica del secondo adattamento con Tom Cruise, la saga di Jack Reacher ha subito una fase d'arresto cinematografica, con lo stesso creatore del personaggio, Lee Child, che annunciava la stop ai film con l'attore e l'arrivo di una serie televisiva "su Netflix o realtà streaming simili".

Promessa mantenuta, a quanto pare, visto che è da poco arrivato l'annuncio che Amazon Prime Video sta proprio sviluppando un adattamento televisivo del mitico eroe senza dimora di Child. Lo scrittore desiderava proprio questo: "La possibilità di realizzare un progetto tv a lungo termine e con un nuovo attore protagonista che non tradisca l'importante stazza di Reacher". Child lanciava addirittura il feedback dei lettori e dei fan per trovare l'interprete giusto al ruolo.



Amazon Prime Video ha comunque vinto una competizione serratissima per accaparrarsi i diritti di sfruttamento di Jack Reacher, che sarà adesso sviluppato in un progetto seriale per la piattaforma dal creatore di Scorpion, Nick Santora, che figurerà come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo.



Jack Reacher sarà co-prodotta da Amazon, Skydance Televisione e Paramount Television, con Lee Child a bordo del progetto come produttore esecutivo affiancato - oltre che Santora - anche da Christopher McQuarrie (già sceneggiatore e regista del primo film con Cruise) e Don Granger.