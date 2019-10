Finalmente su Amazon Prime Video la terza e stagione di Goliath con Billy Bob Thornton

Sono finalmente disponibili su Amazon Prime Video gli ottono nuovi episodi che compongono la terza stagione di Goliath, la premiata serie tv creata dal talentuoso David E. Kelley (Big Little Lies) che vede protagonista un magnifico Billy Bob Thornton nei panni dell'astuto avvocato in rovina Billy McBride.

Lo show parla di un avvocato, Billy McBride (Thornton), ormai in rovina. Quando emergono nuovi indizi su un vecchio caso, l'uomo decide di tornare in carreggiata e prova a far venire alla luce la verità a qualunque costo.



In questa nuova stagione, la morte inaspettata di un vecchio amico porta Billy McBride ad accettare un caso nella desertica Central Valley, dove si ritrova a fronteggiare un nuovo Golia: un miliardario proprietario di ranch e sua sorella. Mentre Billy e il suo team si buttano a capofitto nella ricerca della verità vecchi nemici e demoni personali si faranno vivi, trovando a confrontarsi con la sua stessa morte.



Ci saranno anche diversi ingressi nel cast: Dennis Quaid (The Day After Tomorrow), Amy Brenneman (The Leftovers), l'attore premiato agli Emmy e ai Golden Globe Beau Bridges (Homeland), Griffin Dunne (House of Lies), Sherilyn Fenn (Twin Peaks: The Return), Shamier Anderson (Destroyer), Julia Jones (Westworld), Leslie Grossman (American Horror Story), Graham Greene (Wind River) e Illeana Douglas (Grace of My Heart).



Goliath è prodotta da Lawrence Trilling (Parenthood), Geyer Kosinski (Fargo) e Jennifer Ames & Steve Turner (Boardwalk Empire).



Nell'attesa, vi rimandiamo alla recensione della seconda stagione di Goliath.