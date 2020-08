Amazon Prime Video, trailer per The Challenge: ETA, docuserie sul gruppo separatista basco

Oltre all'arrivo di alcune serie storiche su Amazon Prime Video, vi segnaliamo una nuova docuserie prodotta dalla multinazionale di Jeff Bezos incentrata sulla storia dell'ETA, celebre gruppo terroristico basco.

L'opera, che sarà disponibile nel corso del prossimo autunno, ci racconterà le origini dell'organizzazione, fondata nel 1968 con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza per la regione basca e in lotta contro le autorità spagnole fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2018. In calce alla notizia è presente un breve teaser trailer, che ci mostra dei filmati originali dell'epoca, insieme ai protagonisti di quelle vicende che saranno intervistati nel corso delle otto puntate. Tra di loro troviamo ex primi ministri spagnoli, quali Felipe Gonzalez, José Maria Aznar, José Luis Rodriguez Zapatero e Mariano Rajoy, inoltre saranno presenti gli interventi di giornalisti, i Lehendakaris, governatori della regione, poliziotti ed ex membri del gruppo, che racconteranno i retroscena dietro alcune delle operazioni più rischiose. Come avete potuto vedere, ad accompagnare le loro interviste saranno presenti dei filmati inediti.

Gli episodi saranno diretti da Hugo Stuven, mentre nel ruolo di produttori esecutivi troviamo Luis Velo e Guillermo Gomez. Non conosciamo ancora la data di uscita esatta del documentario, che sarà comunque disponibile in contemporanea mondiale, nel frattempo vi lasciamo con le ultime novità nel catalogo serial di Amazon Prime Video.