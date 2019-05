Amazon produrrà Panic, serie basata sul romanzo di Lauren Oliver

Amazon si lancia nel mondo del Young Adult: lo fa affidando ai propri Studios la produzione dell'adattamento del best-seller di Lauren Oliver, Panic, del quale la Oliver sarà autrice e produttrice.

Panic è ambientato a Carp, piccola cittadina americana nella quale, ogni anno, i diplomandi partecipano ad una competizione che ha qualcosa di leggendario: nessuno sa quando sia cominciata né chi l'abbia inventata. In palio, però, ci sono 67.000 dollari che fanno gola a tutti i partecipanti per i motivi più disparati: chi vuole vendetta, chi vuole un modo per fuggire, chi vuole la gloria.

La protagonista del libro, Heather, decide di partecipare quasi per caso: ha appena rotto con il ragazzo e vuole dimostrare di esser capace di grandi cose, di non essere semplicemente "la ragazza di". La sua partecipazione alla gara parte quindi come qualcosa di casuale, ma la ragazza troverà sempre più motivazioni per continuare a competere, per continuare a puntare sempre più in alto.

La Oliver si è subito detta entusiasta del progetto: "Progetti come questo sono i miei preferiti: entusiasmanti, pieni di sfide. E non abbiamo neanche cominciato la pre-produzione!" ha dichiarato la scrittrice, che in passato ha già visto adattare un'altra sua opera, Prima di Domani (Before I Fall). Il cast di Panic include Olivia Welch, Ray Nicholson e Will Chase.