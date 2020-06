Amazon produrrà uno show di cucina con James May, famoso conduttore di Top Gear

Continuano le novità di Amazon Prime Video, questa volta la multinazionale di Jeff Bezos ha annunciato uno show culinario condotto da uno dei presentatori più famosi della televisione: ci riferiamo a James May.

Famoso per far parte del trio di Top Gear, James May sarà la star di "James May Oh Cook!", in riferimento alla sua celebre espressione durante le puntate dello show automobilistico. La serie sarà prodotta da Plum Pictures e lo vedrà tornare dietro i fornelli, dopo aver provato varie ricette sul suo canale YouTube. Non abbiamo altri dettagli riguardo il formato o il numero di episodi che comporranno la prima stagione del programma, ma siamo sicuri che questa notizia farà felici tutti i fan delle opere di James May, protagonista anche di un'altra produzione Amazon: "James May - Il nostro inviato in Giappone", composta da sei puntate che ci mostrano il viaggio del protagonista in Giappone.

Nell'annuncio viene rivelato che la fase di pre-produzione era già stata avviata nei primi mesi del 2020, ma l'attuale emergenza Coronavirus ha poi interrotto i lavori sullo show, che potranno riprendere nelle prossime settimane, quando il Regno Unito pubblicherà le linee guida per la riapertura dei set televisivi.

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con l'annuncio di Master, un nuovo thriller prodotto dagli Amazon Studios.